Al Teatro Regio di Capitanata va in scena l' inclusione con lo spettacolo ‘Down The Wall Sketch’

Al Teatro Regio di Capitanata prende vita un evento imperdibile: ‘Down The Wall Sketch’, uno spettacolo che celebra l’inclusione e la diversità attraverso il potere del teatro. Sabato 14 giugno, alle 21, il sipario si alzerà su questa performance originale, frutto di un progetto dedicato all’educazione alla teatralità promosso dall’Associazione Teatrale Tanino. Un’occasione unica per riflettere e lasciarsi coinvolgere: non mancate!

Sabato 14 giugno il sipario del Teatro Regio di Capitanata si alzerà su ‘Down The Wall Sketch’, uno spettacolo originale nato nell’ambito del progetto ‘Educazione alla Teatralità’ diretto dal presidente della ‘Associazione Teatrale Tanino’ Gaetano Doto. L’appuntamento è alle 21 con ingresso a. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Al Teatro Regio di Capitanata va in scena l'inclusione con lo spettacolo ‘Down The Wall Sketch’

In questa notizia si parla di: Teatro Regio Capitanata Spettacolo

Fondazione Teatro Regio, lavoratori e lavoratrici in stato di agitazione - La Fondazione Teatro Regio di Parma si trova in un momento di crisi, con lavoratori e lavoratrici in stato di agitazione.

Giovanni Mancini al Regio di Capitanata Sul palco uno «one man show» in dialetto - «U terette d'à memorie» in scena il 29 e 30 ottobre L'attore porta la sua valigia di ricordi e storie di vita FOGGIA - Leggi su corrieredelmezzogiorno.corriere.it

Furto al Teatro Regio di Capitanata, «ma la stagione continua» - Un furto con scasso è stato compiuto nella notte tra domenica e lunedì scorsi nella sede del Teatro Regio di Capitanata ... Leggi su quotidianodipuglia.it

Teatro Regio, salta la prima della Bohème - Salta la prima della Bohème, che sarebbe dovuta andare in scena stasera al teatro Regio di Torino ... Leggi su rainews.it