Al parco del laghetto di Modena Est si festeggia la notte di San Giovanni con il clown Eros Gambeinspalla

Ti aspettiamo al Parco del Laghetto di Modena Est il 24 giugno alle 21 per vivere insieme la magica notte di San Giovanni. In questa serata speciale, il clown e mimo Eros Gambeinspalla trasporterà grandi e piccini in un mondo di sogni, risate e meraviglie. La notte più breve dell’anno si accenderà di allegria e magia: non mancare a questa festa indimenticabile, perché la magia di San Giovanni si vive solo una volta all’anno!

Appuntamento il 24 giugno alle 21, notte di Sangiovanni, al parco del Laghetto di Modena Est con lo spettacolo del clown Eros Gambeinspalla. La notte di San Giovanni è la più corta dell'anno, considerata una notte magica e beneaugurante. Eros è un clown e un mimo eccentrico e sognatore, che.

