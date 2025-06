Al Gaslini separate due gemelle siamesi | 50 professionisti per un difficile intervento

Al Gaslini, un team composto da 50 professionisti ha affrontato con successo un intervento straordinario: la separazione di due gemelle siamesi unite nella regione toracica e addominale. Nate in Burkina Faso nel dicembre 2024 e portate in Italia il 20 maggio, le piccole hanno sfidato le aspettative grazie a un'operazione complessa e delicata, simbolo di speranza e innovazione medica. La loro storia è un esempio di dedizione e progresso nel campo della chirurgia pediatrica.

Al Gaslini è stato portato a termine un complesso e delicato intervento di separazione di due gemelle siamesi, nate in Burkina Faso nel dicembre 2024 e unite nella regione toracica e addominale. Le bambine, che condividevano il fegato e parte del pericardio, sono giunte in Italia il 20 maggio.

