Al Circolo della Stampa la presentazione del progetto Erasmus+ che coinvolge Caposele

Lunedì 16 giugno, il Circolo della Stampa di Avellino si trasformerà nel palcoscenico di un’opportunità straordinaria per i giovani e la comunità. La presentazione del progetto Erasmus+ “Healthy and Sustainable Living: An Educational Journey in Caposele” promette di aprire nuove prospettive di crescita e collaborazione tra Italia e Europa. Un’iniziativa che unisce educazione, sostenibilità e benessere, coinvolgendo attivamente Caposele in un percorso di formazione e scoperta. Non mancate!

Lunedì 16 giugno 2025, alle ore 10.00, presso il Circolo della Stampa di Avellino, si terrà la conferenza stampa di presentazione del nuovo progetto Erasmus+ promosso dall’associazione Info Irpinia, dal titolo “Healthy and Sustainable Living: An Educational Journey in Caposele”. Dal 16 al 25. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Al Circolo della Stampa la presentazione del progetto Erasmus+ che coinvolge Caposele

In questa notizia si parla di: Stampa Circolo Presentazione Progetto

"Rom e Sinti, una storia di resistenza", al Circolo della Stampa l'evento commemorativo dell'A.N.P.I. - Il 15 maggio 2025, alle 17.00, il Circolo della Stampa di Avellino ospiterà un convegno commemorativo dell'ANPI Provinciale, per celebrare gli ottant'anni dalla liberazione e onorare la resistenza del popolo Rom e Sinti contro il nazismo.

Condivido con voi alcuni articoli usciti in questi giorni su L'ISOLA DEGLI IDEALISTI. Grazie alla stampa per l’attenzione e le belle parole dedicate al film, ora nelle sale italiane. #LIsolaDegliIdealisti #RassegnaStampa #QuoteStampa #GiorgioScerbanenco Partecipa alla discussione

Comunicato Stampa: Presentazione progetto innovativo ‘Muscles’ - assieme a una delle aziende partner del progetto, Rom Plastica di Chioggia, per il riciclo del polipropilene delle reti di allevamento mitili che vede il recupero, lo stoccaggio, la lavorazione e la ... Leggi su giornaledibrescia.it

Avellino: Al circolo della stampa la presentazione del volume di Rita Sciscio - L'articolo Avellino: Al circolo della stampa la presentazione del volume di Rita Sciscio proviene da OttoPagine. Leggi su msn.com

Al Circolo della Stampa presentazione del volume di Rita Sciscio,"La disciplina del Suolo" - La disciplina del suolo è il titolo del volume di Rita Sciscio che sarà presentato venerdì 23 maggio 2024 alle ore 17. Leggi su tusinatinitaly.it