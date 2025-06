Al cinema in settimana | da La mia amica Zoe a The dark nightmare

Questa settimana al cinema promette emozioni intense e storie sorprendenti. Da “La mia amica Zoe”, un film ispirato alla vera esperienza di una giovane veterana in Iraq, all’incubo oscuro di “The dark nightmare”, che ci trasporta nel mondo dei miti nordici e degli incubi più spaventosi. Preparatevi a vivere un’esperienza cinematografica ricca di suspense e profondità, perfetta per chi cerca avventure emozionanti e storie che lasciano il segno.

Arriva al cinema “La mia amica Zoe”. Il film, che approda nelle sale mercoledì 11 giugno, è ispirato alla vera storia di una giovane veterana della guerra in Iraq. Altra novità sul grande schermo è costituita da “The dark nightmare”, che si ispira alla figura del Mara, il demone nordico degli incubi da cui derivano le parole “nightmare” in inglese e “cauchemar” in francese, una creatura leggendaria che tormenta i dormienti premendo loro sul petto, provocando un senso di soffocamento e terrore. In cartellone, poi, non mancano i titoli del momento come “Lilo & Stitch”, “L’esorcismo di Emma Schmidt – The Ritual”, “Mission: Impossible – The Final Reckoning”, “Fuori”, “La Trama Fenicia”, “Final Destination Bloodlines”, “Karate Kid: Legends”, “L’amico fedele”, “L’Amore che non muore”, “Mani nude”, “Maracuda – Diventare grandi è una Giungla” e “Thunderbolts*”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Al cinema in settimana: da “La mia amica Zoe” a “The dark nightmare”

