Al Bano risponde alle critiche | ‘Ho bloccato il concerto per Deborah ma fanno polemica per una battuta’

Al Bano risponde alle polemiche con la sua classe e un tocco di ironia, dimostrando ancora una volta di saper affrontare le critiche con stile. Dopo aver bloccato il concerto per Deborah e scatenato un putiferio, il celebre cantante di Cellino San Marco si difende dalle accuse, spiegando che quella battuta sulla dieta non era un’offesa, ma semplicemente una risposta naturale a un imprevisto. La sua reazione mette a tacere i pregiudizi e sottolinea la sua autenticità .

‘Io sto facendo la dieta, non era un’offesa’. Un concerto, un imprevisto e una battuta che ha scatenato un putiferio. Ma Al Bano Carrisi, 81 anni, non ci sta. Travolto dalle critiche per una frase pronunciata a una spettatrice che aveva appena avuto un malore, il cantautore di Cellino San Marco ha deciso di rispondere con fermezza e ironia, suo tratto distintivo. L’episodio: il malore di Deborah e la frase contestata. Tutto è accaduto sabato scorso a Carbonia, in Sardegna, durante il concerto di apertura della 29ª edizione de Il Sulcis Iglesiente Espone. A metà serata, una donna tra il pubblico si è sentita male. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Al Bano risponde alle critiche: ‘Ho bloccato il concerto per Deborah, ma fanno polemica per una battuta’

In questa notizia si parla di: Bano Critiche Concerto Battuta

