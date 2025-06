Al Bano | Polemiche sul nulla per qualche clic in più a costo di infamare

Al Bano non si ferma e denuncia le polemiche infondate che fanno il giro del web, alimentando il malcontento a suon di clic. Con il suo stile diretto, il cantante pugliese invita il pubblico a mantenere la testa fredda e a non lasciarsi ingannare dalla mala informazione. Perché, come dice lui, “l’importante è che il pubblico non abbocchi facilmente”.

Il popolare cantante pugliese si scaglia contro la mala informazione: "L'importante è che il pubblico non abbocchi facilmente". 🔗 Leggi su Golssip.it © Golssip.it - Al Bano: “Polemiche sul nulla per qualche clic in più, a costo di infamare”

In questa notizia si parla di: Bano Polemiche Qualche Clic

Al Bano: “Per fare click creano polemiche assurde per infamarmi” - Al Bano denuncia: dietro le polemiche infondate e create solo per ottenere clic si nasconde una strategia spesso discutibile, che rischia di infangare reputazioni senza motivo.

Al Bano rianima una fan, poi la battuta sul peso della donna. Lui: “Mi infamano per fare click” - Dopo averla rianimata “cantando” il suo nome, la freddura sulla forma fisica della donna: “Era per sdrammatizzare, ... Leggi su msn.com

Al Bano: “Polemiche sul nulla per qualche clic in più, a costo di infamare” - Il popolare cantante pugliese si scaglia contro la mala informazione: "L'importante è che il pubblico non abbocchi facilmente" ... Leggi su golssip.it

Una donna sviene al concerto di Al Bano a Carbonia, lui prova a svegliarla con un acuto: polemica sui social - Nell’occhio del ciclone la frase pronunciata dal palco: «Una cura dimagrante ci starebbe bene». Leggi su lanuovasardegna.it