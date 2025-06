Al Bano | Per fare click creano polemiche assurde per infamarmi

Al Bano denuncia: dietro le polemiche infondate e create solo per ottenere clic si nasconde una strategia spesso discutibile, che rischia di infangare reputazioni senza motivo. In un mondo in cui il clickbait regna sovrano, è fondamentale distinguere tra notizie autentiche e tentativi di manipolazione. La domanda sorge spontanea: fino a quando saremo disposti a lasciarci ingannare?

(Adnkronos) – "L'ironia è il sale della vita, ci stanno quelli che non lo capiscono e mi dispiace per loro. Ormai sui siti montano polemiche solo per fare qualche click in più, polemiche basate sul nulla e lo fanno anche a costo di infamare una persona. L'importante è che il pubblico non abbocchi facilmente''. Così . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Al Bano: “Per fare click creano polemiche assurde per infamarmi”

In questa notizia si parla di: Polemiche Fare Click Bano

Referendum, Landini: “Ce la possiamo fare”. La replica della Rai dopo le polemiche: “Copertura garantita” - Il segretario della Cgil, Maurizio Landini, esprime ottimismo in merito ai referendum abrogativi dell'8 e 9 giugno, sottolineando che "ce la possiamo fare".

Al Bano: "Per fare click creano polemiche assurde per infamarmi" - "L'ironia è il sale della vita, ci stanno quelli che non lo capiscono e mi dispiace per loro. Leggi su lanuovasardegna.it

Al Bano risponde alle polemiche su una battuta durante il concerto a Carbonia - Al Bano Carrisi, durante un concerto a Carbonia, difende una battuta controversa su una fan dopo le critiche ricevute, sottolineando il suo impegno per la sicurezza e il supporto del pubblico. Leggi su ecodelcinema.com

Damiano dei Maneskin pubblica una foto con uno spinello. Al Bano lo critica: «La droga fa male, messaggio sbagliato» - Il post in poche ore aveva scatenato i social, destrando una serie di polemiche ... Leggi su quotidianodipuglia.it