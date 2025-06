Al Bano dice ‘da’ In nome della pace

Al Bano, l'innamorato della pace, sceglie di cantare a San Pietroburgo il 20 giugno, sfidando le polemiche e ribadendo il suo impegno per la fraternità tra i popoli. Dopo aver resistito alle tentazioni dell'Est per tre anni, il suo sì simbolico si trasforma in un messaggio di speranza che supera confini e tensioni. Perché, come dice lui, "la vera musica unisce, non divide".

Spinelli Alla fine, pure Al Bano ha detto sì. Anzi, 'da'. Dopo aver resistito alle sirene dell'Est per tre anni, il tonante idolo di Cellino San Marco ha annunciato che il 20 giugno canterà a San Pietroburgo. Per la fraternità dei popoli. "Non temo le proteste in Italia, né le accuse di essere amico di Vladimir Putin ", ha affermato. "Io sono amico di coloro che percepiscono la bellezza del sostantivo pace". Tutti conoscono, infatti, il valore di quel sostantivo per il Cremlino. Qualcuno alza il dito, ma Carrisi fa spallucce anticipando all'Ansa di aver invitato alla serata in riva alla Neva pure Iva Zanicchi.

