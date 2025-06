Ai Tony Awards 2025 Amal e George Clooney hanno rubato la scena a tutti Tra baci appassionati e tanta ironia su di lui | un amore da favola

Il red carpet dei Tony Awards 2025 si è trasformato in un vero e proprio spettacolo grazie alla presenza di Amal e George Clooney, protagonisti di un amore da favola. Tra baci appassionati e ironia raffinata, la coppia ha catturato l’attenzione di tutti, regalando un debutto teatrale da Oscar a Broadway. Un momento indimenticabile che ha lasciato il segno, dimostrando ancora una volta come il glamour possa incontrare la passione.

Il red carpet dei Tony Awards 2025, che si sono appena svolti al Radio City Music Hall di New York, è stato illuminato dalla presenza magnetica di George Clooney e di sua moglie Amal Clooney. La coppia ha rubato la scena con baci abbracci e una buona dose di ironia. Un debutto da Oscar a Broadway. George Clooney, 64 anni, ha fatto il suo debutto teatrale a Broadway con Good night, and good luck, interpretando il leggendario giornalista Edward R. Murrow. Si tratta della trasposizione teatrale del suo film omonimo. Che era stato candidato a 6 Oscar. Questa volta, ai Tony 2025, George ha invece ottenuto una nomination come Miglior attore protagonista in uno spettacolo teatrale (ma la statuetta è andata a Cole Escola, Oh, Mary! ). 🔗 Leggi su Amica.it