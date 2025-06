Agguato sotto casa della ex | arrestato per aver colpito la donna con la bicicletta

Un gesto sfrontato e pericoloso: un uomo di 53 anni ha teso un agguato alla sua ex sotto casa, ferendola con una bicicletta. L'intervento rapido dei Carabinieri di Deruta ha portato all'arresto, segnando un importante passo contro la violenza di genere. La vicenda mette in luce quanto sia fondamentale intervenire tempestivamente per proteggere le vittime e contrastare ogni forma di persecuzione.

Tende un agguato alla ex e quando la vede uscire di casa le lancia addosso la bicicletta, ferendola alle gambe e al torace. Per questo un 53enne italiano è stato arrestato dai Carabinieri di Deruta per atti persecutori, maltrattamenti contro familiari e conviventi e lesioni personali alla ex.

