Aggressione all' arbitro ad Arezzo | la Vis Pesaro sospende il padre del baby calciatore

Un grave episodio di violenza scuote il mondo del calcio giovanile ad Arezzo, dove un padre ha aggredito un giovane arbitro al termine di una partita. La Vis Pesaro 1898 condanna fermamente l’accaduto e annuncia la sospensione immediata del padre del baby calciatore coinvolto, riaffermando il suo impegno per valori di rispetto e correttezza. È ora di riflettere sulla cultura sportiva e proteggere i giovani talenti.

Pesaro, 9 giugno 2025 – Un grave episodio di violenza ha macchiato la giornata di ieri, domenica 8 giugno, allo Stadio “Città di Arezzo”, al termine del Memorial Mirco Poggini. La Vis Pesaro 1898 ha fermamente condannato l'accaduto, prendendo le distanze da “un gesto inaccettabile” che ha coinvolto il padre di un suo giovane calciatore Under 13. Al termine del torneo, il genitore ha raggiunto il giovane arbitro dando origine a una colluttazione che ha reso necessario l'intervento delle forze dell'ordine. I dirigenti della società pesarese si sono immediatamente attivati, collaborando con le autorità per l'identificazione del responsabile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Aggressione all'arbitro ad Arezzo: la Vis Pesaro sospende il padre del baby calciatore

