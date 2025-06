Aggressione al Tuscolano 26enne ipovedente preso a pugni finisce in ospedale

Un episodio di violenza scuote il quartiere Tuscolano: un giovane ipovedente di 26 anni è stato brutalmente colpito e trasportato in ospedale. I carabinieri stanno lavorando per identificare l'aggressore, mentre la comunità chiede giustizia e sicurezza. Un gesto che non deve passare inosservato e che riaccende il dibattito sulla tutela dei più vulnerabili. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa triste vicenda.

I carabinieri cercano di risalire all'aggressore che ieri sera ha preso a pugni un ragazzo di 26 anni in via Baccarini al Tuscolano. Il giovane soccorso in ambulanza è finito in ospedale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: Tuscolano Preso Pugni Ospedale

