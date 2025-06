Aggredito il titolare di un' enoteca L' arrivo del caldo infiamma le notti di Bronx Pigneto

L’arrivo dell’estate infiamma le notti del Bronx Pigneto, ma questa stagione si tinge di violenza. Lo scorso sabato 7 giugno, il titolare di un’enoteca di 48 anni è stato brutalmente aggredito, colpito alla testa con una sedia. Un episodio che riaccende i riflettori su una problematica ormai fuori controllo nella movida notturna del quartiere, sollevando ancora una volta interrogativi sulla sicurezza e il rispetto.

