Aggredito e malmenato in centro a Milano | ragazzo finisce in ospedale

Un violento episodio scuote il cuore di Milano: un giovane finisce in ospedale dopo essere stato aggredito e rapinato in pieno centro. Prima l’assalto brutale, poi l’arresto dei sospettati senegalesi. La sicurezza dei cittadini resta una priorità , ma episodi come questo sollevano importanti interrogativi sulla tutela urbana. La cronaca di questa notte ci ricorda che la città deve sempre vigilare e proteggere i suoi abitanti.

Prima l’aggressione e la rapina, poi le manette. Due cittadini senegalesi di 29 e 31 anni sono stati arrestati in viale Pasubio a Milano con l’accusa di rapina dalla polizia all’alba di domenica 8 giugno. I due, secondo quanto ricostruito, avrebbero rapinato un 26enne italiano intorno alle 5. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Aggredito e malmenato in centro a Milano: ragazzo finisce in ospedale

In questa notizia si parla di: Milano Aggredito Malmenato Centro

Milano, 13enne aggredito e accoltellato al petto. Soccorso da un automobilista, è grave - Un grave episodio di violenza ha scosso Milano: un ragazzo di 13 anni di origini nordafricane è stato aggredito e accoltellato al petto nel pomeriggio.

La Milano (@LaMilano_it) - X Partecipa alla discussione

Aggredito e malmenato in centro a Milano: ragazzo finisce in ospedale - È successo in viale Pasubio (zona Porta Garibaldi) all'alba di domenica 8 giugno. Leggi su milanotoday.it

Sparatoria in centro a Milano, aggredito in strada: gli sparano al collo (e in faccia) - lo hanno bloccato, malmenato e afferrato per il collo. Leggi su milanotoday.it

Violenza sessuale al centro sociale Lambretta di Milano. In carcere un 49enne - L’uomo avrebbe abusato della ex compagna 50enne il 2 giugno. Leggi su msn.com