Aggredita in strada a Milano | le strappano le collane dal collo

Un episodio di cronaca che scuote Milano, dove una donna è stata aggredita in strada e derubata delle sue collane. La pronta chiamata al 112 ha permesso l’intervento tempestivo della polizia, che ha catturato uno dei tre sospetti, un ragazzo egiziano di 23 anni. La lotta alla criminalità si rafforza grazie alla collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine, ma episodi come questi ci ricordano quanto sia importante rimanere vigili.

La rapina, la chiamata al 112 e l’intervento della polizia. Infine le manette per uno dei tre presunti responsabili. Un cittadino egiziano di 23 anni è stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria con l’accusa di rapina nella giornata di domenica 8 giugno. Il giovane, secondo quanto. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Aggredita in strada a Milano: le strappano le collane dal collo

