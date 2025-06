Agenti della Polizia di Stato ciclisti per beneficenza all' Autodromo di Monza

Il sorriso e la solidarietà si sono uniti all’adrenalina delle due ruote nell’autodromo di Monza, dove agenti della Polizia di Stato hanno pedalato con entusiasmo per una causa nobile. La competizione ciclistica benefica ‘RideBeat’, organizzata da “Cancro Primo Aiuto”, ha visto coinvolti tanti team, dimostrando che anche in divisa si può fare la differenza. La sfida continua: insieme, possiamo risplendere di speranza e solidarietà.

Monza, 9 giugno 2025 – Anche la Polizia di Stato ha partecipato con due squadre ieri alla c ompetizione ciclistica a scopo benefico ‘RideBeat’ all’Autodromo Nazionale di Monza, organizzata dall’Associazione “Cancro Primo Aiuto” per sostenere la donazione di parrucche ai malati oncologici attraverso il Progetto “Un Dono Per Risplendere”. All’evento hanno partecipato numerosi team delle strutture sanitarie e ospedaliere e, oltre alla Polizia di Stato, anche le altre forze dell’ordine. La Polizia di Stato ha gareggiato in pista in modalità staffetta con le squadre composte dal primo dirigente Mirella Pontiggia, dirigente Sezione Polizia Stradale Verona, dal Commissario Capo Ismaele Gatti, Divisione PASI Questura di Bergamo, dall’Ispettore Massimiliano Pascali, Squadra Mobile Questura di Milano, dal Vice Ispettore Francesco Gamba, Squadra Mobile Questura di Bergamo, dall’Assistente Capo Alessandro Ferrara, Sottosezione Polizia Stradale di Seriate e dall’Assistente Capo Marco Gulotta, Sezione Polizia Postale di Bergamo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Agenti della Polizia di Stato ciclisti per beneficenza all'Autodromo di Monza

