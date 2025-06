Affrico Under 17 vince la prima Coppa Minipassalacqua Women a Grosseto

Una vittoria storica per l'Affrico Under 17, che si aggiudica la prima Coppa Minipassalacqua Women a Grosseto! Al campo della Nuova Grosseto Barbanella, le giovani toscane hanno dimostrato talento e determinazione, superando il Siena e il Grosseto in un emozionante triangolare. Questa conquista segna un importante traguardo nel panorama del calcio giovanile femminile, aprendo nuove strade per le future campionesse. Un trionfo che resterà nella memoria di tutti gli appassionati.

La prima coppa Minipassalacqua Women, manifestazione promossa dal presidente Gianluca Piola al campo sportivo della società Nuova Grosseto Barbanella, se l'è aggiudicata l' Affrico Under 17. Le fiorentine, al termine di un triangolare, hanno sconfitto il Siena per 2-1 (Marchini, Cavicchi) e il Grosseto per 1-0 (Malafronte) in quella che è stata a tutti gli effetti la finalissima, considerato che l'altra gara è stata vinta dalle padrone di casa con il Siena per 3-1. I premi del torneo, consegnati da Fabrizio Rossi assessore allo sport del comune di Grosseto, sono andati a Sara Marchini dell'Affrico come migliore giocatrice del torneo, ad Anna Batistoni del Grosseto come migliore giovane della manifestazione.

