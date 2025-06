Affluenza Referendum si raggiungerà il quorum? Nel 2011 quando si arrivò al 57% alle 22 la partecipazione era al 41.1% Oggi è al 22.7%

L’affluenza ai referendum rappresenta un momento cruciale di partecipazione democratica, riflettendo l’interesse e l’impegno dei cittadini nelle decisioni fondamentali per il paese. Quest’anno, i dati aggiornati mostrano una crescita progressiva, raggiungendo percentuali significative alle diverse ore della giornata. Con il quorum che ancora si avvicina, ogni voto conta: la validità del referendum dipende ora dalla mobilitazione degli italiani, consapevoli del loro ruolo decisivo nel plasmare il futuro.

Alle ore 12 l'affluenza per i cinque quesiti del referendum è in media del 7,4%. Alle 19 il dato si attestato sul 16,1%. Alle 23 al 22.7%. Il quorum, necessario per la validità del. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it