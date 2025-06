Affluenza per i referendum | a Milano ha votato il 28,23%

A Milano, il 28,23% dei cittadini si è recato alle urne per i referendum, un dato superiore alla media regionale e tra i più alti a livello nazionale. Questo numeri testimoniano un forte coinvolgimento civico e l'interesse della città su temi cruciali. Le urne sono aperte fino alle...

Il 28,23% dei milanesi ha votato al referendum. È quanto emerge dalla rilevazione delle 23. Un dato più alto della media regionale (ferma al 23,97%) ma anche uno dei più alti a livello nazionale, visto che la media nella giornata di domenica si è attestata al 22,73%. Le urne sono aperte fino alle. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Affluenza per i referendum: a Milano ha votato il 28,23%

Referendum, un sindaco di Forza Italia si reca al seggio: "Ho votato contro il silenzio di tutti" - Un sindaco di Forza Italia sfida le indicazioni di partito e si reca al seggio, votando contro il silenzio imposto dalla maggioranza.

Referendum: voto in corso. Alle 19 affluenza al 18,35% A Milano ha votato finora il 22% degli aventi diritto. I seggi chiudono alle 23; riapriranno domani dalle 7 alle 15. Ballottaggi per il sindaco a Cernusco e Saronno Partecipa alla discussione

8% di affluenza al mio seggio a Milano alle ore 11:30. Ho votato 3 no e 2 si (cittadinanza ed il referendum sui contratti a tempo determinato). Con molta difficoltà ho votato no a quello sul Jobs Act, ma son passati 10 anni ormai e la norma è stata già annacquat Partecipa alla discussione

