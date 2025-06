affluenza in media con la toscana

Alle 19, la Toscana registra un'affluenza del 22,18% alle urne, con punte che variano tra le province e un coinvolgimento crescente tra i cittadini. Firenze si distingue con il 26,89%, mentre Grosseto si ferma al 17,14%. In un momento cruciale per il futuro della regione, la partecipazione è un segnale importante di impegno civico: tra...

L’affluenza per i referendum in Toscana alle 19 è stata di circa il 22,18%. È quanto risulta dal sito del ministero dell’Interno sul totale dei 3.927 seggi allestiti in Toscana. Tra le province, il dato più alto di affluenza si registra per Firenze con 26,89%, il più basso per Grosseto con 17,14. Seguono dopo Firenze Livorno (23,6%), Pisa (22,45), Siena (22,2), Prato (21,8), Pistoia (19,7), Lucca (18,8), Massa Carrara (18,7), Arezzo (18,6). Tra i comuni toscani l’affluenza più alta a Sesto Fiorentino: 31,81%. Operazioni di voto in tranquillità nei seggi della provincia. Seggi aperti anche oggi fino alle 15. 🔗 Leggi su Lanazione.it