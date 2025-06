Affluenza flop al referendum si ferma sotto al 30%

L’affluenza al referendum si ferma sotto il 30%, un dato che segna un record di disinteresse tra gli elettori e mette a rischio la validità delle consultazioni popolari. I quesiti riguardavano importanti temi come il contratto a tutele crescenti e i licenziamenti illegittimi, con l’obiettivo di modificare le norme del Jobs Act. Ma cosa significa questa scarsa partecipazione per il futuro delle riforme?

AGI - Affluenza sotto il 30% secondo quanto emerge dai primi dati diffusi dal ministero dell'Interno. I quesiti si fermano quindi ben al di sotto del quorum richiesto per la loro validità. Cosa dicevano i quesiti referendari. "Contratto di lavoro a tutele crescenti - Disciplina dei licenziamenti illegittimi: Abrogazione". Questo quesito riguarda il Jobs Act e propone l'abrogazione della disciplina sui licenziamenti previsti dal contratto a tutele crescenti. Attualmente, nelle imprese con più di 15 dipendenti, un lavoratore licenziato illegittimamente non ha diritto al reintegro. L'abrogazione di questa parte permettere un reintegro dello stesso. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Affluenza flop al referendum, si ferma sotto al 30%

