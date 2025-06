Affluenza flop al referendum affluenza al 30% Landini | Italia soffre di crisi democratica evidente  Tajani | Cambiare la legge

L’affluenza al referendum è crollata sotto il 30%, evidenziando una crisi democratica evidente in Italia. Con oltre il 75% delle sezioni scrutinate, il dato si ferma al 29,9%, ben al di sotto del quorum. Landini e Tajani riflettono su come si sia preferito evitare il confronto, alimentando un clima di disillusione. Questa apatia rischia di indebolire le fondamenta della nostra democrazia, rendendo urgente un nuovo impulso alla partecipazione civica.

AGI - Affluenza sotto il 30% secondo quanto emerge dai primi dati diffusi dal ministero dell'Interno. I quesiti si fermano quindi ben al di sotto del quorum richiesto per la loro validità. Con il 75% delle sezioni italiane scrutinate, l'affluenza per il referendum è al 29,9% "C'è stato chi ha scelto di non discutere, di non fare il confronto e aizzando le persone a non votare. Questo non era un voto contro il governo ma contro leggi balorde. Il nostro obiettivo non era politico ". Lo ha affermato Maurizio Landini, segretario generale della Cgil, durante la conferenza stampa presso il Centro congresso Frentani, sede del comitato promotore.