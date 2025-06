affluenza al referendum circondario sopra la media guidano i comuni grandi

L’affluenza al referendum nel circondario supera la media nazionale, registrando percentuali che attestano un forte coinvolgimento dei cittadini, soprattutto nei comuni più grandi. Castel San Pietro Terme e Medicina si distinguono con il 23,77%, seguite da Castel del Rio e Imola, vicine alla soglia del 24%. La partecipazione crescente riflette l’importanza delle questioni di lavoro e cittadinanza. In attesa dei dati definitivi, alle 19 di ieri in città si è già mostrato un entusiasmo notevole...

Un’affluenza più alta della media nazionale (ferma al 16,16%), con Castel San Pietro Terme e Medicina a guidare il gruppo in tandem con il 23,77% e Castel del Rio a chiuderlo con il 18,29%. E Imola a tallonare il duo di testa con il suo 23,72%. Così nel circondario la partecipazione degli elettori al referendum su lavoro e cittadinanza. In attesa dei dati definitivi (oggi si vota dalle 7 alle 15), alle 19 di ieri in città aveva votato poco meno di un avente diritto su quattro. Il seggio più affollato è stato il numero 38, quello alle scuole elementari Sante Zennaro, dove prima di cena l’asticella aveva superato quota 30%. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it