Affitti in nero e coinquilini fantasma gli agenti negli alloggi a rischio Debelliamo le zone grigie

energie e le vigilanze per garantire sicurezza e legalità. La lotta agli affitti in nero e ai coinquilini fantasma diventa prioritaria, perché una città sicura e trasparente si costruisce giorno dopo giorno. Con interventi mirati e una presenza rafforzata, Fontivegge si appresta a diventare un esempio di rigenerazione urbana e tutela dei cittadini, studenti e turisti. È ora di ripartire con rinnovato impegno e visione.

Fontivegge diventerà zona rossa, ad alta sorveglianza e con tanto di task-force, intorno alla metà di giugno e per tutto il periodo estivo per tutelare i cittadini, studenti e i tanti turisti previsti. Una parte fondamentale sarà affidata alla Polizia Municipale che di notte aumenterà le.

