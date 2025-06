Affidamento palestra Santa Barbara Grancini | Aronne parla di gara pubblica ma davanti al Tar detto altro

Si riaccendono le tensioni sull'affidamento della palestra di Santa Barbara, con il caso che è passato dal dibattito pubblico al tribunale amministrativo. E mentre Aronne parla di gara pubblica, davanti al Tar emergono versioni contrastanti, alimentando dubbi e polemiche. La vicenda, finora segnata da forti scontri politici e questioni legali, si prepara a un nuovo capitolo che potrebbe cambiare gli equilibri in città.

Si torna a discutere dell'affidamento della palestra di Santa Barbara. Il tema che aveva creato un forte attrito tra l'assessore allo sport Emanuele Aronne e il consigliere FdI Gianluca Grancini, con gli strascichi legati alla vicenda “dossieraggio”, è finito al Tar. Il consorzio Santa Barbara. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it © Viterbotoday.it - Affidamento palestra Santa Barbara, Grancini: "Aronne parla di gara pubblica, ma davanti al Tar detto altro"

