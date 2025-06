AEW | Buone notizie per Cash Wheeler il suo caso di arresto nel 2023 è stato completamente cancellato

Cash Wheeler, membro degli FTR assieme a Dax Harwood, può avere di che gioire. Il suo arresto avvenuto nel 2023 è stato completamente rimosso dalla giuria della Florida dopo quasi due anni dall’accaduto. Ricapitoliamo. Cash Wheeler nel corso del 2023 è stato accusato di aver minacciato una persona con una pistola ed è stato arrestato ad Agosto con l’accusa di aggressione aggravata. Il caso è stato poi archiviato nel Maggio 2024. Secondo quanto riportato oggi da PWInsider, la sua accusa di arresto è stata completamente cancellata il 5 Maggio di quest’anno, con un giudizio unanime della corte dello stato della Florida, un anno dopo l’archiviazione del caso. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - AEW: Buone notizie per Cash Wheeler, il suo caso di arresto nel 2023 è stato completamente cancellato

