Aeroporto tassisti sul piede di guerra | Ancora disagi servono interventi

L'ultimo episodio di caos all'aeroporto ha acceso i riflettori su un sistema ormai allo stremo. I tassisti, sul piede di guerra, chiedono interventi concreti e strutturali, non solo repressione. Solo attraverso una pianificazione efficace, prevenzione e un coordinamento adeguato si potrà garantire un servizio dignitoso per passeggeri e operatori. È ora di agire concretamente per riportare ordine e funzionamento in un settore fondamentale per il turismo e la mobilità.

"Intervenire concretamente non attraverso la sola repressione nei confronti dei tassisti, ma puntando su una vera prevenzione, pianificazione e coordinamento del servizio". Lo chiede in una nota l'associazione tassisti di base, dopo quello che definisce "l'ennesimo episodio indecoroso, con. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Aeroporto, tassisti sul piede di guerra: "Ancora disagi, servono interventi"

