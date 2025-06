Aeroporto di Capodichino guasto a radar | pesanti disagi e voli cancellati

Gravi disagi all'aeroporto di Capodichino, dove un guasto al sistema radar ha causato la cancellazione di 45 voli e notevoli ritardi. La situazione sta creando caos tra passeggeri e operatori, con implicazioni importanti per le partenze e gli arrivi. La compagnia aeroportuale sta lavorando per risolvere il problema nel piĂą breve tempo possibile, ma per ora l'intera operazione si trova in stallo. Restate aggiornati per ulteriori sviluppi.

Al momento all’aeroporto di Capodichino sono 45 i voli cancellati, 20 in arrivo e 25 in partenza, mentre sono notevoli i ritardi che si registrano per gli altri. Pesanti disagi si stanno registrando questa mattina all’aeroporto di Capodichino a Napoli a causa di un malfunzionamento meccanico al sistema radar. Al momento sono 45 i voli . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Aeroporto di Capodichino, guasto a radar: pesanti disagi e voli cancellati

In questa notizia si parla di: Aeroporto Capodichino Voli Radar

“Strumento di classe”, ieri la cerimonia di premiazione all’aeroporto militare di Capodichino - Ieri si è svolta all'aeroporto militare di Capodichino la cerimonia di premiazione del progetto "Strumento di classe".

Guasto a radar aeroporto, pesanti disagi a Napoli - Pesanti disagi si stanno registrando questa mattina all'aeroporto di Capodichino a Napoli a causa di un malfunzionamento meccanico al sistema radar. Leggi su ansa.it

Caos Aeroporto Capodichino, voli in ritardo per problema ai radar, sito offline e code ai parcheggi - Caos all'Aeroporto di Napoli Capodichino, problema ai radar, voli in ritardo, sito offline e traffico impazzito ai parcheggi ... Leggi su fanpage.it

Napoli, problema tecnico al radar: voli cancellati e caos a Capodichino - La causa è un problema tecnico occorso al Radar dello scalo, a seguito della manutenzione effettuata dall’ENAV ... Leggi su msn.com