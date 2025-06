Aereo scompare dopo il decollo 6 persone disperse a San Diego | Caduto in acqua a tutta velocità

Un drammatico incidente aereo ha scosso San Diego: un velivolo leggero scompare misteriosamente dopo il decollo, trascinando con sé sei persone disperse nelle acque dell’Oceano Pacifico. Le operazioni di ricerca sono in corso, mentre i soccorritori lavorano incessantemente per trovare i resti e i sopravvissuti tra le onde. La comunità rimane in attesa di notizie, sperando in un esito positivo: continua a leggere.

Continuano le ricerche di 6 persone disperse dopo un incidente aereo avvenuto ieri vicino a San Diego, dove il velivolo da trasporto leggero è precipitato nell'Oceano Pacifico: sono in corso le ricerche dei resti dell'aereo e dei passeggeri che non sono stati ancora individuati. 🔗 Leggi su Fanpage.it

