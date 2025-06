Adzic Juve show del bianconero col Montenegro! Non solo il gol | ha illuminato con questa giocata È pronto per il grande salto – VIDEO

Vasilije Adzic conquista il palcoscenico internazionale con una performance da sogno, illuminando il match del Montenegro contro l'Armenia. Non solo il gol che ha pareggiato la partita, ma anche le sue giocate spettacolari hanno fatto subito il giro dei social, annunciando un talento pronto a fare il salto di qualità . La sua esibizione promette grandi cose: il futuro della Juventus si fa sempre più brillante. E il meglio deve ancora arrivare.

Adzic Juve, show del bianconero col Montenegro: la giocata del centrocampista oltre al gol nel match contro l’Armenia. Un debutto quasi da sogno quello di Adzic con il suo Montenegro. Il talento della Juve, dopo aver segnato la rete del pareggio contro l’Armenia, ha illuminato con incredibili giocate già virali sui social. Vasilije Adzic vs Armenia pic.twitter.comlVxJmInWaL —? (@Tipotimido2666) June 9, 2025 Tra queste una grandissima giocata nello stretto dove ha lottato con due calciatori per poi far ripartire l’azione. Messo bene fisicamente, il classe 2006 è pronto per tornare in bianconero e giocare sempre di più in Prima Squadra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com