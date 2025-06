Adriano Panatta | Non pensavo che Carlos Alcaraz potesse rimontare

po’ increduli di fronte a una rimonta così inaspettata, che ha confermato ancora una volta quanto il tennis possa essere imprevedibile e appassionante. La sfida tra Alcaraz e Sinner si è trasformata in un vero spettacolo di resilienza e determinazione, lasciando il pubblico con il fiato sospeso fino all’ultima palla.

Nel corso del podcast “La Telefonata” è intervenuto Adriano Panatta, per analizzare la finale del Roland Garros, che ha riservato l’epilogo amaro della rimonta vincente dello spagnolo Carlos Alcaraz nei confronti di Jannik Sinner, il quale era avanti di due set, ha avuto tre championship point, e poi ha anche servito per il titolo. L’ amarezza di Panatta: “ Siamo rimasti tutti male, però quante partite così si sono viste. Siamo rimasti tutti un po’ male, perché io non pensavo mai che Alcaraz potesse rimontare, però la magia, delle volte, quando ti si gira contro, poi diventa un problema “. Le occasioni mancate sui match point e nel game seguente: “ Sinner ha aspettato, era un fatto un po’ mentale, perché ha visto Alcaraz finito e ha aspettato quel paio di punti, e invece doveva aggredirlo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Adriano Panatta: “Non pensavo che Carlos Alcaraz potesse rimontare”

In questa notizia si parla di: Panatta Adriano Carlos Alcaraz

