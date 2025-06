Adescato su Telegram Le manda foto e video hot e poi viene ricattato

Adescata su Telegram, una donna ha approfittato della giovane età di un ragazzo di Porto San Giorgio per ottenere foto e video intimi, minacciandolo di diffonderli a meno che non pagasse 500 euro. Il metodo criminale è stato smascherato dai carabinieri, che hanno individuato e fermato la responsabile. La vicenda mette in luce i rischi nascosti dietro le chat online e la necessità di proteggere la propria privacy.

Dopo aver adescato un giovane di Porto San Giorgio attraverso il servizio di messaggistica 'Telegram', è riuscita a farsi inviare dalla vittima immagini e video intimi, minacciandolo poi di diffondere tale materiale sul web se non le avesse versato la somma di 500 euro su carta PostePay a lei riconducibile. Il giovane, però, non ha ceduto al ricatto e si è rivolto ai carabinieri, che hanno smascherato la sexy malvivente. Nei guai è finita una 23enne di origini piemontesi che i militari dell'Arma della stazione di Porto San Giorgio hanno denunciato alla Procura della Repubblica per estorsione. Tutto è iniziato con la messa in atto di una tecnica ben collaudata con un primo contato attraverso apprezzamenti di vario tipo e i like per le foto pubblicate sui social.

