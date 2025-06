Addio Maignan e nuovo portiere | il Milan ha tutto pronto

Il mercato del Milan si infiamma: con Maignan sempre più vicino al Chelsea, i rossoneri si preparano a un nuovo capitolo tra i pali. La dirigenza è al lavoro per trovare il sostituto ideale, consapevole dell’urgenza e delle sfide imminenti. Tra trattative serrate e colpi di scena, il futuro del Milan sotto la traversa sta per essere scritto. È il momento di scoprire chi prenderà il suo posto e come questa scelta plasmerà la stagione.

Maignan è sempre più vicino a firmare con il Chelsea e a questo punto il Milan ha l’urgenza di trovare un sostituto Il Milan sta cercando di risolvere il nodo portiere. Queste sono posso definire le ultime ore di Mike Maignan in rossonero poiché il pressing del Chelsea è molto pesante: le due squadre sono in contatto costante per avanzare nell’affare del portiere. (Lapresse) – tvplay.it Sono state quattro le stagioni di Maignan al Chelsea, divise tra momenti positivi come la vittoria dello Scudetto e della Supercoppa Italiana e alti più cupi come quello appena passato ovvero una stagione senza nemmeno la qualificazione in Europa. 🔗 Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - Addio Maignan e nuovo portiere: il Milan ha tutto pronto

Come nuovo portiere prenderei il francese del Lille Chevalier e lo aiuterei a diventare il nuovo portiere della nazionale francese. Addio Mike, a mai più...facile fuggire quando ci cono problemi per lo più in parte creati da voi giocatori. #milan #maignan Partecipa alla discussione

#Calciomercato #Milan? #Chevalier è il portiere che piace di più alla dirigenza del Milan per il futuro Ovviamente un suo possibile approdo in rossonero è legato all’addio di #Maignan. Prima dell’arrivo di #Tare e #Allegri, il portiere che il Mila Partecipa alla discussione

