Addio Inter Chivu perde una pedina fondamentale | la rabbia dei tifosi contro Marotta e Oaktree

Un momento di grande amarezza per l'Inter: Chivu perde una pedina fondamentale e la rabbia dei tifosi si scaglia contro Marotta e Oaktree. Mentre il club si prepara al nuovo avvicendamento in panchina tra Inzaghi e Chivu, le tensioni crescono e le proteste si moltiplicano. Le ultime settimane hanno messo a dura prova la passione nerazzurra, lasciando i tifosi in attesa di risposte e di un nuovo inizio.

L'avvicendamento in panchina tra Inzaghi e Chivu potrebbe mietere una "vittima" importante nella rosa nerazzurra. Tifosi già in protesta Non sono di certo settimane facili le ultime vissute dai tifosi interisti. Il campionato sfumato per un punto contro il Napoli degli ex Antonio Conte e Romelu Lukaku, la batosta in finale di Champions League contro il PSG e le parole "Zeru tituli" di Josè Mourinho che riecheggiano nella mente dei tifosi. Poi è arrivato il momento dell'addio del mister Simone Inzaghi, che ha accettato la ricca offerta degli arabi dell' Al-Hilal da 52 milioni di euro in due anni, e adesso potrebbe trovarsi contro l'Inter già al Mondiale per Club se entrambe dovessero passare i gironi.

