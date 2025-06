Addio Barella l’Inter ora trema | pronta un’offerta da capogiro

L’Inter si prepara a scrivere un nuovo capitolo: addio a Barella e una proposta da capogiro che scuote il cuore dei tifosi. Con Nicolò al bivio tra futuro e fedeltà, i nerazzurri riflettono sul loro pilastro più brillante. Nel frattempo, Cristian Chivu si affaccia come il candidato ideale per guidare la squadra nel post-Inzaghi. La settimana dell’Inter si preannuncia ricca di colpi di scena: restate sintonizzati per gli annunci che cambieranno tutto.

L’Inter è chiamata a una profonda riflessione circa il futuro di Nicolò Barella, poiché è giunta per lui un’offerta di valore ma resta un pilastro della rosa. È pronta a nascere l’ Inter di Cristian Chivu. Alla fine è lui il prescelto in casa nerazzurra per dirigere la squadra dopo l’addio di Simone Inzaghi, nel frattempo già divenuto tecnico dei sauditi dell’ Al-Hilal. Inizia in questo modo la settimana dell’ Inter, in attesa degli annunci ufficiali e anche di tutto ciò che riguarderà le firme. Poi, bisognerà sedersi a disegnare insieme il futuro della squadra. (LaPresse) – tvplay Chiaramente uno degli argomenti principe riguarderà il calciomercato e quindi le scelte da compiere da questo punto di vista sia in entrata che in uscita. 🔗 Leggi su Tvplay.it