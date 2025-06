Addio a Sly Stone il pioniere del funk | si è spento a 82 anni

Addio a Sly Stone, il pioniere del funk che ha rivoluzionato il panorama musicale. Sylvester Stewart, conosciuto come Sly Stone, ci ha lasciato a 82 anni, portando con sé un’eredità di innovazione e passione. Leader degli Sly and the Family Stone, ha saputo unire generi e generazioni, ispirando innumerevoli artisti. La sua musica vivrà per sempre, testimone eterna del suo genio e della sua rivoluzione sonora.

È morto a 82 anni Sylvester Stewart, universalmente conosciuto come Sly Stone, il carismatico e rivoluzionario leader degli Sly and the Family Stone, uno dei gruppi più influenti e innovativi nella storia della musica funk, soul, R&B e rock psichedelico. Dopo una lunga e difficile battaglia contro una broncopneumopatia cronica ostruttiva e altri problemi di salute, il musicista si è spento serenamente nella sua casa di Los Angeles, circondato dall'affetto dei suoi tre figli, del suo più caro amico e della sua famiglia allargata, come confermato da un toccante comunicato ufficiale della famiglia.

