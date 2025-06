Addio a Manrico Titozzi anima del volontariato | La sua umanità resterà un esempio prezioso

Addio a Manrico Titozzi, un vero pilastro del volontariato e della comunità. Con il suo sorriso e la sua energia, Tito ha lasciato un’impronta indelebile nel cuore di tutti, dimostrando che l’altruismo può cambiare le vite. La sua umanità rimarrà un esempio prezioso per le generazioni future, ricordandoci l’importanza di donare senza riserve. La sua memoria continuerà a vivere come fonte di ispirazione e speranza.

Addio a Manrico Titozzi, conosciuto da tutti come Tito, attivo come volontario nel quartiere e durante la Festa dell’Unità della Pescaccia oltre che come dirigente dello storico Villagrappa Calcio. "Manrico è stato un esempio di dedizione e generosità: una persona umile, sempre pronta ad aiutare. 🔗 Leggi su Forlitoday.it