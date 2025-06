addio a frederick forsyth il maestro delle spy story aveva 86 anni

Con grande tristezza, salutiamo Frederick Forsyth, il genio che ha rivoluzionato il mondo delle spy story. Autore di capolavori come “Il giorno dello sciacallo” e “Dossier Odessa”, la sua vita da film tra avventure, spionaggio e giornalismo ha ispirato generazioni di lettori. La sua eredità rimarrà indelebile nel cuore del genere thriller. Addio a un vero maestro, la sua memoria continuerà a vivere nelle sue opere senza tempo.

