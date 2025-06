Adani sbotta in TV dopo Italia-Moldavia prende un foglio e legge | Ma di che parliamo ci vuole rispetto

Adani esplode in diretta televisiva, esasperato da commenti superficiali sulla vittoria dell’Italia contro la Moldavia. Con un gesto deciso, prende un foglio e sottolinea l’importanza del rispetto, criticando chi si affida a scuse come la "stanchezza". La sua voce si fa sentire forte e chiara: in un momento così, bisogna mostrare responsabilità e merito, perché il pubblico merita analisi oneste e rispettose.

L'ex calciatore ha commentato in telecronaca la vittoria opaca della Nazionale con la Moldavia. Sente parlare di "stanchezza" e ha un sussulto: "Così si dà solo un alibi ai giocatori. Noi qui, su Rai 1, non possiamo proporre queste cose agli italiani". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: Moldavia Adani Sbotta Italia

Adani sbotta in TV dopo Italia-Moldavia, prende un foglio e legge: Ma di che parliamo, ci vuole rispetto; Cog..., Eccomi, sono io Voldemort, lo scontro tra Caressa e Adani infiamma il web.

Adani sbotta in TV dopo Italia-Moldavia, prende un foglio e legge: “Ma di cosa parliamo” - Sente parlare di “stanchezza” e ha un sussulto: “Così si dà solo un alibi ai giocatori.

Italia-Moldavia, l'ultima di Spalletti | Diretta - All'ultima sulla panchina azzurra, Spalletti lancia dal primo minuto Ranieri, Ricci e Frattesi.

Mattarella, relazioni Italia-Moldavia sono eccellenti - La nostra amicizia è alimentata anche dalla presenza di una numerosa, operosa e ben integrata comunità moldava in Italia, che offre quotidianamente uno straordinario apporto allo sviluppo socio ...