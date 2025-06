Adams colpisce la tripletta nella vittoria amichevole

Un gesto di pura classe e determinazione: Che Adams ha segnato una tripletta nella vittoria amichevole della Scozia contro il Liechtenstein, rilanciando le sue ambizioni e alimentando entusiasmo tra i tifosi. Dopo un periodo difficile, l’attaccante del Torino ha dimostrato di avere ancora il fuoco sacro e la voglia di riscatto. La sua performance è una testimonianza che, nel calcio come nella vita, nulla è scritto fino al fischio finale.

2025-06-09 20:09:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: L’attaccante della Scozia Che Adams ha segnato una tripletta mentre la squadra di Steve Clarke è tornata indietro dalla sconfitta in Islanda per vincere a Liechtenstein. L’ex attaccante di Southampton – ora suonando per il Torino in Italia – aveva segnato solo una volta nei suoi ultimi 19 berretti prima del viaggio a Vaduz. Ma si è schiantato in modo potente dopo soli quattro minuti per sistemare eventuali nervi dopo che la squadra di casa non è riuscita a liberare un angolo. Adams ha raddoppiato il comando quando è arrivato da 15 iarde dopo un buon lavoro dal centrocampista di 18 anni Lennon Miller. 🔗 Leggi su Justcalcio.com