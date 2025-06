Adam in Italia mercoledì | sarà curato al Niguarda di Milano

In un gesto di speranza e solidarietà, Milano si prepara ad accogliere alcuni bambini di Gaza, tra cui Adam, l’unico sopravvissuto al devastante bombardamento della sua casa. Arrivano con i loro familiari per ricevere cure specializzate presso gli ospedali lombardi, simboli di cura e rinascita. È un esempio toccante di come l’Europa possa fare la differenza nelle situazioni di emergenza umanitaria.

Arriveranno dopodomani a Milano per essere curati in ospedali della Lombardia alcuni bambini di Gaza con i loro familiari. Fra di loro c'è anche Adam, l’unico dei dieci figli della dottoressa Alaa al-Najaar, sopravvissuto al bombardamento della loro casa. Adam sarà curato al Niguarda di Milano. Altri, spiegano dall’assessorato regionale al Welfare, saranno ricoverati al Policlinico e all’ospedale. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Adam in Italia mercoledì: sarà curato al Niguarda di Milano

