Acque pluviali e allagamenti | un progetto da un milione e mezzo per asciugare Baia Verde

Gallipoli punta a risolvere un problema persistente: acque pluviali e allagamenti durante le piogge torrenziali. Con un progetto da un milione e mezzo di euro, l’amministrazione comunale si impegna a migliorare la gestione delle acque a Baia Verde, nell’ambito del programma Puglia Fesr-Fse 2021-2027. Obiettivo: proteggere cittadini e attività commerciali, riducendo i disagi e valorizzando il territorio. La sfida è ambiziosa, ma determinata.

GALLIPOLI - Nuova corsa ai fondi regionali nell’ambito del programma Puglia Fesr-Fse 2021-2027 per garantire interventi per il mantenimento e miglioramento della qualitĂ dei corpi idrici. Il Comune di Gallipoli ha in animo di implementare le opere utili a migliorare e convogliare le acque. 🔗 Leggi su Lecceprima.it