acqua tesoro da tutelare una campagna di aset contro lo spreco idrico

pubblico sempre più consapevole dell’importanza di preservare una risorsa preziosa. Con iniziative mirate e messaggi incisivi, Aset Spa invita tutti noi a fare la nostra parte: ogni sorriso, ogni goccia conta per evitare che l’acqua diventi un ricordo del passato. Perché proteggere l’acqua è un impegno di tutti, oggi più che mai.

Aset Spa lancia la campagna per il risparmio idrico "Anche meno. Se continui così restiamo all’asciutto. L’acqua non è per sempre, non sprechiamola". Un invito ai cittadini, visto il crescente rischio di siccità, a rivedere le abitudini quotidiane, a partire dai piccoli gesti. La campagna sarà veicolata in occasione degli eventi cittadini sostenuti da Aset, oltre che attraverso i principali media locali, con l’obiettivo di raggiungere un pubblico vasto ed eterogeneo. "Tre, in particolare – ha spiegato Aset – sono i gruppi destinatari: i più giovani, per insegnare fin da piccoli il valore delle risorse naturali; gli adulti, che con le loro scelte influenzano il consumo familiare; gli anziani, depositari di una cultura del rispetto che oggi è più attuale che mai". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it