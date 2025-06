Acqua Benedetta | il documentario sulla dialisi arriva a Milano

Acqua Benedetta, il toccante documentario che esplora le sfide e le speranze delle persone in dialisi, approda a Milano con due proiezioni speciali al Cinema Beltrade. Dopo il successo a Latina, questa pellicola unisce arte, medicina e storie di vita, offrendo uno sguardo profondo e umano su un tema di grande attualità . Un appuntamento imperdibile per chi desidera scoprire il lato più autentico della salute e dell’emozione.

Dopo la presentazione alla rassegna Lievito di Latina, il documentario Acqua Benedetta arriva a Milano con due proiezioni speciali al Cinema Beltrade, rivolte al pubblico, alla stampa e al mondo della salute e della cultura. Il film affronta il tema della dialisi con delicatezza e profondità , intrecciando storie personali, ambiente e medicina in un racconto corale ed emotivo. Date delle proiezioni a Milano – Cinema Beltrade:. Venerdì 20 giugno – ore 21:30 – con la presenza del regista e degli autori Mercoledì 25 giugno – ore 19:30 Diretto da Antonio Petrianni, scritto da Christian Mastrillo e prodotto da Luca Lardieri, Francesco Madeo e Mattia Nicoletti, il documentario segue i racconti di Carlo Alberto Cecconi, Serena Scaramella e Oise Amidei: tre vite segnate dalla dialisi, tra fragilità , adattamento e resistenza. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

