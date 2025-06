Acqua benedetta documentario sulla dialisi in arrivo a Milano

Preparati a immergerti in un viaggio emozionante e riflessivo con il documentario “Acqua Benedetta”, che approda a Milano portando una prospettiva umana e profonda sulla dialisi. Dopo aver conquistato il pubblico in anteprima a Latina, il film sarà presentato con due proiezioni esclusive al Cinema Beltrade, invitandoti a scoprire le storie che cambiano la vita e a riflettere sul valore dell’acqua e della cura. Non perdere questa occasione di vedere e sentire.

il documentario “Acqua Benedetta” approda a milano con due proiezioni speciali. Il film “Acqua Benedetta”, che ha già riscosso successo in anteprima alla rassegna Lievito di Latina, sarà presentato a Milano con due eventi esclusivi presso il Cinema Beltrade. La pellicola affronta con sensibilità e profondità il tema della dialisi, intrecciando storie personali, ambientali e mediche in un racconto coinvolgente ed emotivamente intenso. date e modalità delle proiezioni a milano. prossime date e dettagli degli eventi. Venerdì 20 giugno alle ore 21:30: la prima proiezione vedrà la partecipazione del regista Antonio Petrianni e degli autori, offrendo al pubblico un’occasione unica per approfondire i contenuti del documentario. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Acqua benedetta documentario sulla dialisi in arrivo a Milano

In questa notizia si parla di: Milano Acqua Benedetta Documentario

Una piazzetta di Milano è stata intitolata a Alba Dell’Acqua - Una piazzetta di Milano è stata intitolata ad Alba Dell’Acqua, partigiana e appassionata insegnante di matematica.

Milano, l’acqua benedetta per far piovere: Delpini tra i fedeli nei campi a secco - La veste talare che sfiora la polvere, sparge poche gocce di acqua benedetta su un campo che sembra abbandonato da Dio e dagli uomini, e lo è. Leggi su milano.repubblica.it