Aci Napoli Cantone presiede il neonato Cenacolo giuridico | Codice della strada serve un testo unico

L’Automobile Club Napoli dà il via al suo nuovo Cenacolo Giuridico, un think tank dedicato alle sfide del Codice della Strada. Presieduto da Raffaele Cantone e inaugurato dal presidente Antonio Coppola, l’iniziativa riunisce importanti figure istituzionali per discutere di un tema cruciale: la necessità di un testo unico che semplifichi e modernizzi le normative stradali. Un passo significativo verso una mobilità più sicura e regolamentata.

La riforma del Codice della strada è stato il tema affrontato nella prima riunione del Cenacolo Giuridico dell’Automobile Club Napoli inaugurato dal Presidente del sodalizio partenopeo, Antonio Coppola, e dal Procuratore della Repubblica Raffaele Cantone, con la partecipazione del sindaco Gaetano Manfredi, del prefetto Michele Di Bari, e le relazioni del sostituto Procuratore generale Valter Brunetti e del comandante della Polizia Stradale della Campania e della Basilicata Maria Pia Rossi. “Con questo incontro – ha detto in apertura il presidente Coppola – debutta il Cenacolo giuridico dell’Automobile Club Napoli nel solco di una lunga e feconda collaborazione con la magistratura napoletana iniziata 40 anni fa con la Commissione giuridica, presieduta da Alfonso Vigorita prima e da Aldo Vessia poi, e proseguita successivamente con il seminario guridico e la consulta giuridica presieduti, rispettivamente, da Luigi Riello e Giovandomenico Lepore. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: Napoli Cenacolo Giuridico Codice

