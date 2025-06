Acerbo Prc | Referendum una lotta giusta

In un clima di contraddizioni e scelte divergenti, il referendum si rivela una battaglia cruciale per il futuro dei diritti dei lavoratori italiani. Mentre la destra celebra, ignorando le conseguenze di una vittoria che perpetua precarietà e ingiustizie, il vero scontro si gioca sulla tenuta sociale e sulla dignità di chi lavora. È il momento di scegliere da che parte stare, perché questa non è solo una questione politica, ma una lotta giusta per il rispetto e la giustizia sociale.

ROMA – “Il governo e la destra cantano vittoria perché invitando i loro elettori all’astensione hanno mantenuto in vigore il jobs act di Renzi. In questo apparente paradosso sta la verità di questo referendum. La destra annuncia trionfante che l’Italia continuerà a essere il paese dei bassi salari, della precarietà , degli omicidi sul lavoro, del lavoro migrante ricattabile dai caporali. Festeggiano il loro essere al servizio dei più ricchi e potenti. dimostrando che quella della destra sociale era solo una leggenda”. Lo afferma il segretario nazionale di Rifondazione Comunista, Maurizio Acerbo. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Acerbo (Prc): “Referendum, una lotta giusta”

In questa notizia si parla di: Referendum Acerbo Lotta Giusta

