Accusato di incendio colposo viene condannato e perde in Cassazione

La vicenda di G. N., 59 anni di Casal di Principe, si chiude con una condanna definitiva per incendio colposo. La Cassazione ha respinto il ricorso, sancendo l’irreversibilità del verdetto e confermando la severità della giustizia italiana nel perseguire reati che minacciano la sicurezza pubblica. Una decisione che sottolinea l'importanza di responsabilità e rispetto delle leggi in un contesto di crescente sensibilità verso i rischi incendiari.

È definitiva la condanna per G. N., 59 anni, originario di Casal di Principe, accusato del reato di incendio. La Corte di Cassazione ha infatti dichiarato inammissibile il ricorso presentato dall’imputato contro la sentenza di secondo grado, rendendo irrevocabile il verdetto. Il procedimento. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Accusato di incendio colposo viene condannato e perde in Cassazione

In questa notizia si parla di: Accusato Incendio Cassazione Colposo

