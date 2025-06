Accusato di aver evaso 2 milioni | Non ho conti segreti in Svizzera Io vittima dello scherzo di un amico

Un 55enne si trova ora al centro di un caso che sembra uscito da un romanzo, accusato ingiustamente di aver evaso 2 milioni di euro. La sua versione? Uno scherzo di un amico che ha generato un falso documento, mettendolo in una situazione delicata. Tra accuse e difese, la verità potrebbe essere nascosta dietro un inganno, lasciando aperto il dilemma: chi sta dicendo la verità ?

È accusato di aver evaso 2 milioni di euro di tasse. Soldi che, secondo l’accusa, avrebbe dovuto pagare per l’ingente somma che possiede sul conto corrente di una banca svizzera. Ma lui quei soldi sostiene di non averli mai avuti. Quel documento che l’ha incastrato, assicura, è un falso. "Si tratta di uno scherzo che mi ha fatto un amico, perché mi lamentavo spesso con lui di non avere abbastanza soldi.", è la tesi dell’uomo, un 55enne sammarinese residente a Rimini, finito alla sbarra. Mercoledì c’è stata l’ultima udienza. L’uomo, che è difeso dall’avvocato Paolo Ghiselli (nella foto), sperava di riuscire finalmente a chiarire tutto e mettere fine alla vicenda. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Accusato di aver evaso 2 milioni: "Non ho conti segreti in Svizzera. Io vittima dello scherzo di un amico"

In questa notizia si parla di: Accusato Aver Evaso Milioni

Strage di Monreale, convalidato il fermo di Mattias Conti: resta in carcere il 19enne accusato di aver sparato - Il gip Ivana Vassallo ha convalidato il fermo di Mattias Conti, il 19enne arrestato per il suo presunto coinvolgimento nella strage di Monreale.

#Pignataro, chiusa l’inchiesta per #evasione per il secondo uomo più ricco d’Italia: pagherà 280 milioni. Era accusato di aver evaso imposte per un totale di 1,2 miliardi. E poi dicono che in Italia non c'è un #fisco amico. Chi te lo fa lo sconto del 77%? Partecipa alla discussione

Assolto l'imprenditore accusato di aver evaso 100 milioni, il giudice: "Mancano le prove che non viva a Monaco" - E quindi non si può ritenere che abbia nascosto al fisco italiano i milioni di euro di cui era accusato ... Leggi su milano.repubblica.it

45enne accusato di aver evaso 23 milioni con l’azienda, ma è nullatenente. La difesa: ‘Hanno rubato la mia identità per truffare lo Stato’ - avrebbe cumulato illecitamente un tesoro da 23 milioni di euro, che non si trova. Leggi su ilfattoquotidiano.it

Angelo Duro, il comico accusato di evasione per 150mila euro: «Ha usato un escamotage per pagare meno tasse» - Angelo Duro è accusato di aver evaso l’Irpef per 150 mila euro nel 2023. Leggi su msn.com